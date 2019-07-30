У Шотландії побоюються курсу Джонсона на Brexit

Перший міністр Шотландії Нікола Стерджен вважає курс на вихід з Євросоюзу, якого дотримується новий прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, небезпечним для свого регіону і країни в цілому.

Про це пише DW.

На думку Стерджен, висловлену за підсумками зустрічі з Джонсоном в Единбурзі, він виступає за Brexit без договору з Євросоюзом.

Неясно, додала Стерджен, як Джонсон хоче переконати ЄС переглянути умови договору щодо Brexit.

"Незалежно від того, що він говорить на публіці, я роблю висновок, що він дійсно прагне до Brexit без договору", − сказала глава уряду Шотландії.

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Адміністрація британського прем'єр-міністра заявила, що Джонсон у розмові зі Стерджен підтвердив свою точку зору, згідно з якою він має намір вести переговори з ЄС про новий договір щодо Brexit.

На даний момент сторони виходять з того, що Великобританія при будь-яких обставин покине ЄС 31 жовтня.

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Нещодавно Лондон посилив тон у спілкуванні з ЄС. Новий міністр закордонних справ Домінік Рааб в понеділок звинуватив Брюссель у "впертості", тому що ЄС більше не хоче повертатися до угоди щодо Brexit, укладеній з попереднім британським урядом.

"Шотландський уряд упродовж літа продовжить підготовку до чергового референдуму про незалежність", - додала Стерджен.

Нагадаємо: в результаті першого голосування з цього питання, проведеного у 2014 році, 55 відсотків шотландців виступили проти виходу зі складу Великобританії. Однак на референдумі за Brexit у червні 2016 року вони в основному голосували за те, щоб велика Британія залишилася в ЄС.

Фото: dpa