Джонсон у розмові з Меркель назвав умову для ратифікації Brexit

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон назвав умовою для ратифікації угоди про Brexit відмову від так званого бекстопу - запасного механізму по Північній Ірландії.

Про це він заявив канцлеру Німеччини Ангелі Меркель у телефонній розмові, повідомляє Independent.

«Єдине рішення, яке дало б нам змогу досягти прогресу в угоді - це скасування бекстопу», - сказав Джонсон, додавши, що альтернативою є вихід Британії без угоди взагалі.

Раніше Джонсон, уперше виступаючи в парламенті як прем'єр-міністр, заявив, що з угоди про Brexit необхідно вилучити так званий «бекстоп». Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду щодо Brexit менш як за 99 днів і попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, то Сполучене Королівство вийде без угоди.

Головний парламентер ЄС з питань Brexit Мішель Барньє категорично відхилив вимогу британського прем'єра.