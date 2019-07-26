Франція застерігає Джонсона від "ігор" з ірландським кордоном

Французький уряд закликав нового британського прем’єра Бориса Джонсона утриматися від "ігор" щодо ірландського кордону.

Про це пише The Guardian.

"Французький уряд застеріг Бориса Джонсона від ігор з питанням кордону з Ірландією після того, як новий британський прем'єр-міністр запропонував прибрати з угоди щодо Brexit механізм backstop", - йдеться у повідомленні.

Міністр європейських та закордонних справ Франції Амелі де Моншалін заявила, що обидві сторони повинні уникати "ігор та провокацій" за три місяці до виходу Великої Британії з ЄС.

Де Моншалін заявила, що президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з Джонсоном у Франції найближчим часом, але позицію щодо угоди про Brexit, погоджену з минулим урядом, не будуть змінювати.

"Завжди говорилося, що якщо Велика Британія хоче вийти з Європейського Союзу та якщо вони хочуть зробити це впорядковано, то найкраща угода для цього вже напрацьована", - сказала Де Моншалін.

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Як повідомлялося, механізм backstop покликаний запобігти встановленню суворого кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що належить Британії, і є найбільш спірною частиною угоди про Brexit для британських парламентаріїв. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства. Уряд Джонсона не має більшості в парламенті, а тому спирається на підтримку десяти північноірландських депутатів, які категорично виступають проти backstop.

У четвер, уперше на посаді прем’єра виступаючи в парламенті, Джонсон заявив, що з угоди про Brexit необхідно прибрати backstop - тільки тоді, за його словами, буде можливий упорядкований вихід Британії з ЄС.

Загалом Джонсон пообіцяв домовитися щодо нової угоди про Brexit менш ніж за 99 днів та попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, то Об’єднане Королівство вийде без угоди.