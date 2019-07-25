У ЄС відкинули вимогу Джонсона щодо Brexit

Головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє категорично відхилив вимогу британського прем’єра Бориса Джонсона прибрати з угоди механізм backstop для кордону з Ірландією.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на лист Барньє до європейських дипломатів.

“Барньє назвав ідею Джонсона про вилучення механізму backstop неприйнятною... Він звинуватив британського прем'єра в спробі чинити тиск на єдність Євросоюзу. Дипломат підкреслив, що варіант виходу Великої Британії з ЄС без угоди ніколи не був вибором Брюсселя”, - йдеться в повідомленні.

Механізм backstop, покликаний запобігти встановленню суворого кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що належить Британії, є найбільш спірною частиною угоди про Brexit для британських парламентарів. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства. Уряд Джонсона не має більшості в парламенті, а тому спирається на підтримку десяти північноірландських депутатів, які категорично виступають проти backstop.

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У четвер, уперше на посаді прем’єра виступаючи в парламенті, Борис Джонсон заявив, що з угоди про Brexit необхідно прибрати backstop - тільки тоді, за його словами, буде можливий упорядкований вихід Британії з ЄС.

Загалом Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду про Brexit менш ніж за 99 днів і попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, то Об’єднане Королівство вийде без угоди.