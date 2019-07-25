У ЄС відкинули вимогу Джонсона щодо Brexit
Про це повідомляє Sky News із посиланням на лист Барньє до європейських дипломатів.
“Барньє назвав ідею Джонсона про вилучення механізму backstop неприйнятною... Він звинуватив британського прем'єра в спробі чинити тиск на єдність Євросоюзу. Дипломат підкреслив, що варіант виходу Великої Британії з ЄС без угоди ніколи не був вибором Брюсселя”, - йдеться в повідомленні.
Механізм backstop, покликаний запобігти встановленню суворого кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що належить Британії, є найбільш спірною частиною угоди про Brexit для британських парламентарів. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства. Уряд Джонсона не має більшості в парламенті, а тому спирається на підтримку десяти північноірландських депутатів, які категорично виступають проти backstop.
У четвер, уперше на посаді прем’єра виступаючи в парламенті, Борис Джонсон заявив, що з угоди про Brexit необхідно прибрати backstop - тільки тоді, за його словами, буде можливий упорядкований вихід Британії з ЄС.
Загалом Джонсон пообіцяв домовитися про нову угоду про Brexit менш ніж за 99 днів і попередив: якщо лідери ЄС відмовляться, то Об’єднане Королівство вийде без угоди.