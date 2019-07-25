Єврокомісія продовжує вважати існуючу угоду Brexit найкращою з усіх можливих

Єврокомісія зберігає послідовність у ставленні до Brexit і продовжує вважати, що вихід Великої Британії з ЄС за вже погодженою угодою є кращим варіантом для обох сторін.

Про це у четвер під час прес-конференції заявила речник Єврокомісії Міна Андреєва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша робоча оцінка говорить про те, що Велика Британія вийде з Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року. Ми зберігаємо переконання, що це має відбуватися впорядкованим шляхом, це найкращий вихід для всіх. Тож ми працюємо для цього. Що стосується Brexit “no-deal” – без угоди, - то деякі економічні наслідки будуть важкими. Це означає великі розриви (економічних зв’язків) для громадян та для бізнесу, і така шкода буде набагато більш відчутною для Великої Британії, ніж для решти 27 країн ЄС. І це головний аргумент, чому ухвалення угоди про Brexit є найкращим шляхом для обох сторін», - наголосила речник Єврокомісії.

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Вона підтвердила, що новий прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон та президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер можуть зустрітися невдовзі, але на сьогодні час такої зустрічі ще не погоджений.