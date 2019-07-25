Британський уряд проведе перше засідання під керівництвом Джонсона

Новообраний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у четвер очолить своє перше засідання кабінету міністрів країни.

Про це повідомляє BBC.

«Нещодавно призначений британський прем'єр-міністр Борис Джонсон у четвер проведе своє перше засідання кабінету міністрів», - йдеться в повідомленні.

Борис Джонсон вступив на посаду в середу і змістив більше половини міністрів, які працювали з його попередницею Терезою Мей.

Джонсон призначив колишнього трейдера Deutsche Bank Саджіда Джавіда міністром фінансів, прихильника Brexit Домініка Рааба - міністром закордонних справ, а лідера фракції консерваторів Arch-Brexiteer Джейкоба Рис-Могга - главою нижньої палати громад парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні офіційного початку прем'єрства Джонсона у Британії чотири члени уряду - міністр фінансів Філім Хаммонд, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр юстиції Девід Гоук і де-факто віцепрем'єр Девід Ліддінгтон - написали заяви про відставку.

Фото: Радіо Свобода