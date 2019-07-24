Джонсон обіцяє Brexit 31 жовтня за будь-яких умов

Новообраний прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час своєї першої промови на цій посаді повторив обіцянку, що країна вийде з Європейського Союзу 31 жовтня за будь-яких обставин.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на заяву Джонсона під час аудієнції у британської королеви, яка доручила йому сформувати новий кабінет міністрів.

"Ми вийдемо з ЄС 31 жовтня, без жодних "якщо" і "але", - зазначив Джонсон.

Також новий британський прем’єр підкреслив, що спробує знайти спільну мову з ЄС щодо кращої Brexit-угоди, але застеріг, що Об’єднаному Королівству слід готуватися до імовірного виходу з Євросоюзу без жодної угоди.

Він підкреслив, що не хоче, аби це сталося, але здоровий глузд радить підготуватися до такого сценарію. Як відомо, у Євросоюзі неодноразово виключали можливість нових переговорів щодо угоди з Британією.

Нагадаємо, що попередня прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей не змогла провести свою угоду про вихід країни з ЄС у парламенті. Британські депутати тричі провалили голосування за неї.