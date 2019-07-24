Джонсон став новим прем'єром Британії

Новим прем’єр-міністром Великої Британії офіційно став Борис Джонсон.

Про це повідомляє Sky News.

“Борис Джонсон став прем'єр-міністром після того, як королева (Єлизавета ІІ - ред.) під час зустрічі у Букінгемському палаці попросила його сформувати уряд”, - йдеться у повідомленні.

Вчора Джонсона обрали новим лідером Консервативної партії Великої Британії.

Як відомо, Джонсон пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї.

Фото: Радіо Свобода