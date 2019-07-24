Четверо членів британського Кабміну пішли у відставку перед прем'єрством Джонсона

Напередодні офіційного початку прем'єрства Бориса Джонсона у Великій Британії четверо члени Кабміну написали заяви про відставку.

Про це повідомляє Yahoo News.

"Четверо членів (британського - ред.) Кабміну пішли у відставку напередодні прем'єрства Бориса Джонсона", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, відповідні заяви написали міністр фінансів Філім Хаммонд, міністр з питань міжнародного розвитку Рорі Стюарт, міністр юстиції Девід Гоук і де-факто віцепрем'єр Девід Ліддінгтон.

Всі вони раніше заявляли, що не можуть підтримувати прем'єра, який виступає за вихід країни з ЄС без угоди.

Фото: РА

Зазначається, що всі ці заяви є суто символічними, оскільки вже 24 липня новий прем'єр країни Борис Джонсон оголосить склад нового уряду.

Як повідомлялося, напередодні новим лідером Консервативної партії Великої Британії став колишній міністр МЗС Борис Джонсон. 24 липня він буде офіційно призначений прем'єр-міністром країни.

Борис Джонсон обіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї.