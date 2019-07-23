Призначення Джонсона прем’єром не змінює позицію Єврокомісії щодо Brexit

Призначення Бориса Джонсона новим прем’єр-міністром Великої Британії не змінює позицію Єврокомісії щодо Brexit, яка продовжує вважати, що угода про вихід, досягнута за підсумками переговорів з британським урядом, є найкращою із можливих.

Про це у вівторок під час прес-конференції у Брюсселі заявив перший віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми маємо почекати, що новий прем’єр-міністр, я маю на увазі, Борис Джонсон, скаже з цього приводу. У тому, що стосується Єврокомісії, ми проводили переговори за доброї волі, в результаті цих переговорів вдалося знайти найкраще рішення для дуже складної ситуації. Це забезпечує справедливий підхід як до позиції ЄС, так і до позиції Великобританії, і я сподіваюся, що ми продовжимо працювати на основі цього рішення», - наголосив посадовець Єврокомісії.

Він висловив переконання, що дотримання умов угоди щодо Brexit є відповідальністю всіх залучених сторін, адже вихід Великобританії без угоди потягне за собою значні ускладнення в усьому світі.

«Brexit за «no deal» – без угоди, жорсткий Brexit, - може бути трагедією. Для всіх сторін, не лише для Великобританії. Я не хочу так говорити – ось вони постраждають… Ні, світ буде страждати, якщо це трапиться. Не думаю, що багато людей в Великобританії , що голосували за Brexit, навмисно голосували за Brexit «без угоди». Переконаний, що у британському суспільстві є сильне бажання знайти прийнятний вихід із ситуації. На мою думку, найкращим вихід може бути знайдений на основі угоди, яку було досягнуто між Великою Британією і Європейським Союзом», - наголосив Тіммерманс.