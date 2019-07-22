У Британії завершилося голосування за нового прем'єра
Укрінформ
У понеділок в Британії завершилося голосування членів Консервативної партії за нового лідера партії, який також стане наступним прем'єр-міністром.
Про це повідомляє блог Guido fawkes.
"Голосування тепер заверешено", - йдеться у повідомленні.
Як відомо, на цю посаду претендують два кандидати: екс-міністр закордонних справ Борис Джонсон, який лідирує в перегонах та чинний голова МЗС Джеремі Гант.
Джонсон, як відомо, пообіцяв вивести країну з Європейського Союзу 31 жовтня з угодою або без неї. У зв'язку з цим, а саме з ймовірністю "жорсткого" Brexit, двоє міністрів - фінансів та юстиції, вже заявили, що підуть у відставку в разі перемоги Джонсона.