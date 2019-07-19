Більше 10 міністрів готуються піти до прем’єрства Джонсона — The Sun

Понад десять міністрів готуються піти у відставку наступного тижня.

Про це повідомляє The Sun.

«Більше десятка міністрів готуються піти до моменту, коли Борис Джонсон стане прем'єр-міністром на наступному тижні», - йдеться в повідомленні.

Очікується, що міністр фінансів Філіп Геммонд піде у відставку разом з міністром юстиції Девідом Гауке і міністром бізнесу Грегом Кларком.

Також збунтувалися і кілька молодших міністрів, серед яких міністр закордонних справ сер Алан Дункан - колишній заступник Бориса Джонсона і міністр освіти Енн Мільтон.

Відставка міністрів позбавить прем'єра можливості зняти їх з посад як найбільш непримиренних опонентів Brexit без угоди.

Нагадаємо, Борис Джонсон, кандидат на пост прем'єра Великої Британії від консерваторів, планував у разі своєї перемоги призупинити роботу парламенту в жовтні - для здійснення виходу країни з ЄС без угоди. Однак палата громад Великої Британії, проголосувавши за відповідну правку до законодавства, заборонила новому прем'єр-міністру країни робити подібні дії.

Як повідомлялося, ім'я нового глави британського уряду стане відоме 23 липня.