"Жорсткий" Brexit матиме наслідки для Лондона – переговірник ЄС

Головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє заявив, що Об’єднане Королівство зіткнеться з негативними наслідками у разі виходу з Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє BBC.

"Тричі відкинута угода щодо Brexit, укладена Терезою Мей, була для Великої Британії єдиним шляхом адекватно залишити Євросоюз. А в разі "жорсткого" Brexit Лондону доведеться зіткнутися з відповідними наслідками", - сказав Барньє.

Окрім цього, Барньє зазначив, що впродовж переговорів британська прем’єр-міністр Мей жодного разу не говорила йому, що "жорсткий" Brexit може бути прийнятним варіантом.

В той же час, як відомо, Мей публічно наполягала, що вихід Великої Британії з ЄС без угоди є кращим варіантом, ніж з поганою угодою.

Як повідомлялося, на даний час, після двох відтермінувань, дедлайном для виходу Об’єднаного Королівства з Євросоюзу є жовтень. І вірогідність виходу без жодної угоди є досить великою. Його наслідки можуть завдати дуже відчутного удару по британській економіці.

Тим часом потенційний наступний британський прем’єр Борис Джонсон (ім’я глави уряду стане відоме 23 липня – ред.) нещодавно заявив, що має намір в жовтні призупинити роботу парламенту для того, щоби вивести країну з ЄС за будь-яких умов і без його схвалення.