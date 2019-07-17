Мей заявляє, що втілення Brexit вимагатиме компромісу
Про це пише Politico.
"Втілення Brexit означатиме якийсь компроміс", - попередила Мей.
В останньому виступі як прем'єр-міністр у аналітичному центрі Chatham House у Лондоні Мей сказала, що вона не шкодує ні про що настільки, як про свою нездатність втілити Brexit в життя.
Попередження Мей щодо необхідності компромісу надійшло після того, як обидва кандидати на заміну Терези Мей - Борис Джонсон та Джеремі Гант - висловили свої позиції щодо вирішення питання Brexit на дебатах у понеділок. Обидва претенденти відкинули врегулювання ірландського питання шляхом, запропонованим в угоді Мей з представниками ЄС.
Як повідомляв Укрінформ, Тереза Мей полишила посаду глави британської Консервативної партії минулого місяця. На крісло голови уряду Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Борис Джонсон та Джеремі Гант.
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