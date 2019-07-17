Мей заявляє, що втілення Brexit вимагатиме компромісу

Голова уряду Великої Британії Тереза Мей у середу заявила, що практичне виконання Brexit вимагатиме досягнення певного компромісу.

Про це пише Politico.

"Втілення Brexit означатиме якийсь компроміс", - попередила Мей.

В останньому виступі як прем'єр-міністр у аналітичному центрі Chatham House у Лондоні Мей сказала, що вона не шкодує ні про що настільки, як про свою нездатність втілити Brexit в життя.

Попередження Мей щодо необхідності компромісу надійшло після того, як обидва кандидати на заміну Терези Мей - Борис Джонсон та Джеремі Гант - висловили свої позиції щодо вирішення питання Brexit на дебатах у понеділок. Обидва претенденти відкинули врегулювання ірландського питання шляхом, запропонованим в угоді Мей з представниками ЄС.

Читайте також: Джонсон хоче зупинити роботу парламенту задля Brexit без угоди

Як повідомляв Укрінформ, Тереза Мей полишила посаду глави британської Консервативної партії минулого місяця. На крісло голови уряду Великої Британії залишилося лише двоє претендентів – ексміністри закордонних справ Борис Джонсон та Джеремі Гант.

Фото: Getty Images