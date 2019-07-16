Джонсон хоче зупинити роботу парламенту задля Brexit без угоди

Джонсон хоче зупинити роботу парламенту задля Brexit без угоди

Укрінформ
Борис Джонсон, кандидат на посаду прем’єра Великої Британії від консерваторів, планує в разі своєї перемоги призупинити роботу парламенту в жовтні – для здійснення виходу країни з ЄС без угоди.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на оточення Джонсона.

«У команді Джонсона розглядають варіант відправити депутатів додому в жовтні на термін до двох тижнів. Інсайдери підтвердили, що планується відтермінування виступу королеви, з якого зазвичай починається нова парламентська сесія на початку листопада. Парламент зазвичай відкладає початок роботи на термін від одного до двох тижнів до виступу королеви, а це означає, що депутати фактично не зможуть зупинити Brexit без угоди до 31 жовтня», - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що Борис Джонсон вже неодноразово обіцяв, що виведе Об’єднане Королівство з Євросоюзу до 31 жовтня. На його думку, від чергового перенесення дати Brexit «буде лише шкода».

Як повідомлялося, ім’я нового глави британського уряду стане відомим 23 липня.

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