Камерон увійде в історію як один з найгірших британських прем'єрів - Фукуяма

Девід Камерон увійде в історію як один з найгірших британських прем'єр-міністрів через пропозицію провести референдум про вихід Великої Британії з Європейського Союзу.

Таку думку висловив провідний американський філософ та політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма в інтерв’ю «НВ».

Зокрема, говорячи про Brexit і про його наслідки, Фукуяма сказав: «Я думаю, одна з очевидних речей – це те, що безкомпромісні прихильники Brexit насправді не мають шляху вирішення проблем, які спричинить цей жорсткий вихід, який, гадаю, буде просто катастрофічним для британської економіки. Я думаю, що Британія сподівається, що ЄС все ж піде на їхні вимоги, як тільки європейці побачать, що це (вихід) відбувається (проте я не думаю, що це станеться). Одна з речей, до якої це призвело, це те, що зараз жодна країна не говорить про можливий вихід з ЄС, як тільки вони побачили, наскільки складно це дається Британії».

З приводу того, чи потрібно взагалі виносити такі питання на референдум, Фукуяма сказав: «Я думаю, що Девід Камерон увійде в історію як один з найгірших британських прем'єр-міністрів через пропозицію провести цей референдум. Ми маємо багато референдумів в Каліфорнії - інколи вони призводять до гарних результатів, коли законодавці знаходяться у глухому куті і не можуть прийняти рішення, проте, я думаю, що в цілому сучасне законодавство надто складне, і коли люди голосують на референдумі, вони рідко мають достатньо інформації, так що це стає радше змаганням гасел чи того, хто більше витратить на телевізійну рекламу тощо».

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Фукуяма вважає, що «законодавці мають виконувати свою роботу, тому ці рішення мають прийматися людьми, для яких основною роботою є фактично приймати закони, і не треба ставити ці речі на загальне голосування».

На запитання про випадки, коли все-таки слід проводити референдуми, він зазначив: «Існують деякі випадки - наприклад, коли ви намагаєтеся прийняти нову Конституцію, це може бути доречним моментом, коли країна має прийняти фундаментальне рішення. Проте, я думаю, що за більшості обставин референдум не є гарним варіантом».