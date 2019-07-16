Камерон увійде в історію як один з найгірших британських прем'єрів - Фукуяма
Таку думку висловив провідний американський філософ та політолог, директор Центру демократії, розвитку та верховенства права в Стенфордському університеті професор Френсіс Фукуяма в інтерв’ю «НВ».
Зокрема, говорячи про Brexit і про його наслідки, Фукуяма сказав: «Я думаю, одна з очевидних речей – це те, що безкомпромісні прихильники Brexit насправді не мають шляху вирішення проблем, які спричинить цей жорсткий вихід, який, гадаю, буде просто катастрофічним для британської економіки. Я думаю, що Британія сподівається, що ЄС все ж піде на їхні вимоги, як тільки європейці побачать, що це (вихід) відбувається (проте я не думаю, що це станеться). Одна з речей, до якої це призвело, це те, що зараз жодна країна не говорить про можливий вихід з ЄС, як тільки вони побачили, наскільки складно це дається Британії».
З приводу того, чи потрібно взагалі виносити такі питання на референдум, Фукуяма сказав: «Я думаю, що Девід Камерон увійде в історію як один з найгірших британських прем'єр-міністрів через пропозицію провести цей референдум. Ми маємо багато референдумів в Каліфорнії - інколи вони призводять до гарних результатів, коли законодавці знаходяться у глухому куті і не можуть прийняти рішення, проте, я думаю, що в цілому сучасне законодавство надто складне, і коли люди голосують на референдумі, вони рідко мають достатньо інформації, так що це стає радше змаганням гасел чи того, хто більше витратить на телевізійну рекламу тощо».
Фукуяма вважає, що «законодавці мають виконувати свою роботу, тому ці рішення мають прийматися людьми, для яких основною роботою є фактично приймати закони, і не треба ставити ці речі на загальне голосування».
На запитання про випадки, коли все-таки слід проводити референдуми, він зазначив: «Існують деякі випадки - наприклад, коли ви намагаєтеся прийняти нову Конституцію, це може бути доречним моментом, коли країна має прийняти фундаментальне рішення. Проте, я думаю, що за більшості обставин референдум не є гарним варіантом».