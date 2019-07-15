Питання декомунізації мають вирішувати місцеві референдуми - Разумков

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков вважає, що питання декомунізації повинні вирішувати місцеві жителі на референдумах.

Про це він заявив в ефірі програми “Факти тижня” на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Декомунізація - це процес, який було розпочато досить давно, і ми з вами спостерігали перейменування міст, сіл. Це можливо. Проблема полягає в іншому: чи повинні приймати рішення ті, хто безпосередньо там знаходиться і живе ", - сказав Разумков.

Він додав, що було б правильніше і коректніше, щоб питання, зокрема, перейменування населеного пункту вирішувалося не на рівні Верховної Ради, а місцевими жителями.

На уточнююче питання, чи повинні це вирішувати місцеві ради, Разумков відповів: "Це місцеві референдуми, тому що, на жаль, місцеві ради не завжди теж відображають у повному обсязі ті інтереси, які є у місцевих жителів".

Разумков уточнив, що введення інструменту референдумів є однією з ключових програмних речей, які були позначені в рамках президентської кампанії Володимира Зеленського та партії "Слуга народу".