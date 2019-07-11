Кернес: Якщо Жукова повалять "нахабно і безцеремонно", ми його знову відновимо

Харківський міський голова Геннадій Кернес обіцяв знову відновити пам'ятник маршалу Жукову, якщо його ще раз знесуть.

Про це заявив на брифінгу Геннадій Кернес, коментуючи факт відновлення знесеного активістами пам'ятника Жукову, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Бюст маршала Перемоги Георгія Жукова відновлено за благодійні внески. Якщо його буде повалено нахабним і безцеремонним способом, обіцяю, ми його знову відновимо", - зазначив Кернес.

За його словами, у зборі благодійних коштів допомогла партія "Опозиційний блок".

"Гроші з бюджету на відновлення пам'ятника не витрачалися. Навіщо говорити про гроші, якщо на кожному святі у День Перемоги ми говоримо про повагу до пам'яті загиблих ... Постать Жукова не підпадає під дію закону про декомунізацію, оскільки він брав участь у звільненні території України під час Другої світової війни", - додав Кернес.

За його словами, не має значення, коли саме - вночі чи вранці - відновлено пам'ятник: "Його відновлено в рамках законодавства. Люди йдуть на роботу і бачать те, що відновлено".

Кернес не назвав, яке саме відомство встановило відновлений пам'ятник.

"Питаєте, де зараз знаходиться прапор України, встановлений на місці знесеного пам'ятника? - Там, де йому належить бути: на флагштоку", - пояснив Кернес.

Чиновник ухилився від відповідей на запитання про зацікавленість партії "Опозиційний блок" у відновленні пам'ятника Жукову.

Водночас, юрист Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Сергій Рябенко прокоментував відновлення пам'ятника Жукову у Facebook на сторінці керівника Північно-східного відділу УІНП Марії Тахтаулової.

"Пам'ятник сталінському маршалу Жукову підлягає обов'язковому демонтажу (ред. - в рамках Закону про декомунізацію), оскільки цей пам'ятник присвячений особі, яка займала керівні посади у вищих органах влади і управління СРСР і яка не має ніякого відношення до розвитку української науки і культури".

Як повідомляв раніше Укрінформ, 11 липня у Харкові було відновлено пам'ятник маршалу Жукову, повалений 2 червня радикальними активістами перед початком з'їзду партії Кернеса-Труханова "Довіряй справам".