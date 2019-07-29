Уряд Британії посилено готується до Brexit 31 жовтня

Починаючи з понеділка, 29 липня, спеціальний воєнний кабінет міністрів Великої Британії буде збиратися кожен день з метою забезпечення виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg.

«Кабінет прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона в понеділок проведе своє перше засідання на високому рівні, і буде збиратися кожен день, щоб забезпечити вихід країни із Європейського союзу 31 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Спеціальний воєнний кабінет, що складається з шести старших міністрів, буде спостерігати за підготовкою до Brexit. Вони будуть зустрічатися в будні і вихідні, поки країна не вийде з ЄС.

Канцлер герцогства Ланкашир Майкл Гоув очолить засідання кабміну. За його словами, уряд активізує підготовку до «жорсткого» Brexit на випадок, якщо ЄС не погодиться відновити переговори: «Ми все ще сподіваємося, що вони (лідери ЄС - ред.) змінять свою думку, але ми повинні діяти виходячи з припущення, що цього не станеться... Жодна операція в даний момент не є реально перспективною, тому ми повинні переконатися, що ми готові», - сказав він.

Як повідомлялося, ЄС категорично відхилив вимогу британського прем'єра Бориса Джонсона прибрати з угоди механізм backstop, покликаний запобігти встановлення суворої межі між Ірландією і Північною Ірландією.

Нагадаємо, Британія зобов'язана вийти зі складу Європейського союзу 31 жовтня 2019 року.