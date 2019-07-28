Brexit до 31 жовтня: Джонсон створив "воєнний кабінет"

Британський уряд активізує підготовку до виходу з Євроспільноти без угоди. Створено спеціальний воєнний кабінет.

Про це повідомляє The Sunday Times.

"Борис Джонсон створив так званий воєнний кабінет для втілення Brexit будь-якими необхідними засобами до 31 жовтня, оскільки в уряді вважають, що наразі дуже реальна перспектива виходу без угоди", - йдеться у повідомленні.

Міністр, відповідальний за підготовку до Brexit, Майкл Гоув, заявив, що уряд працює виходячи з "припущення", що Брюссель не погодиться на нову угоду.

В умовах зміни уряду, новий його голова Борис Джонсон прийматиме кожне рішення щодо подальшої політики Brexit разом з командою шести міністрів - усі вони підтримують Brexit без жодної угоди.

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Як повідомлялося, головний переговорник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє категорично відхилив вимогу британського прем’єра Бориса Джонсона прибрати з угоди механізм backstop для кордону з Ірландією. Механізм backstop, покликаний запобігти встановленню суворого кордону між Ірландією та Північною Ірландією, що належить Британії, є найбільш спірною частиною угоди про Brexit для британських парламентаріїв. Вони побоюються, що цей механізм відлучить Північну Ірландію від решти Сполученого Королівства.

Фото: Andrew Parsons, thetimes.co.uk