У резиденції Джонсона встановили годинник зі зворотним відліком до Brexit
Про це повідомляє Mirror.
"Цифровий годинник був доставлений до (резиденції Джонсона на вулиці Даунінг-стрит, 10 – ред.) сьогодні — за 91 день до того, як прем'єр-міністр заявив, що ми вийдемо з ЄС, "зробимо це або помремо"", - йдеться у повідомленні газети.
Аналогічний годинник встановили й в офісі правлячої Консервативної партії.
Годинник відраховує секунди й хвилини, що залишилися до 23:00 31 жовтня за британським часом – саме тоді настане Brexit. За середньоєвропейським часом це відбудеться опівночі 1 листопада.
Пристрій має чотири "віконця", де відображається кількість днів, годин, хвилин і секунд, що залишилися до виходу Британії з ЄС.
Подібна модель годинника продається в Інтернеті за £587 ($710).
Як відомо, Британія має вийти зі складу Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.
Фото: twitter.com/Conservatives