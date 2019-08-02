У резиденції Джонсона встановили годинник зі зворотним відліком до Brexit

У резиденції прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона з'явився годинник зі зворотним відліком до дати виходу Британії з Євросоюзу (Brexit).

Про це повідомляє Mirror.

"Цифровий годинник був доставлений до (резиденції Джонсона на вулиці Даунінг-стрит, 10 – ред.) сьогодні — за 91 день до того, як прем'єр-міністр заявив, що ми вийдемо з ЄС, "зробимо це або помремо"", - йдеться у повідомленні газети.

Аналогічний годинник встановили й в офісі правлячої Консервативної партії.

Годинник відраховує секунди й хвилини, що залишилися до 23:00 31 жовтня за британським часом – саме тоді настане Brexit. За середньоєвропейським часом це відбудеться опівночі 1 листопада.

Пристрій має чотири "віконця", де відображається кількість днів, годин, хвилин і секунд, що залишилися до виходу Британії з ЄС.

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Подібна модель годинника продається в Інтернеті за £587 ($710).

Як відомо, Британія має вийти зі складу Європейського Союзу 31 жовтня 2019 року.

Фото: twitter.com/Conservatives