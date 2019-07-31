Джонсон обговорить Brexit з лідерами Північної Ірландії

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у середу проведе переговори з лідерами Північної Ірландії, обговоривши відновлення місцевого уряду і Brexit.

Про це повідомляє AFP.

«Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрінеться у середу з лідерами Північної Ірландії», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Джонсон проведе переговори з основними політичними партіями Північної Ірландії, щоб обговорити відновлення уряду, який розпався в січні 2017 року через розбіжності католицької «Шинн Фейн» і протестантської Демократичної юніоністської партії. Однак найбільш гострою темою для обговорення буде Brexit.

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Як відомо, наміри Джонсона відмовитися від так званого «бекстопа» по ірландському кордону призвели до розбіжностей як з Дубліном, так і з Брюсселем. Напередодні поїздки до Північної Ірландії Джонсон запевнив прем'єр-міністра Ірландії Лео Варадкара в тому, що британський уряд буде твердо дотримуватися Белфастської угоди і не допустить перевірок або прикордонних постів на ірландському кордоні.

Нагадаємо, уряд Великої Британії почав посилено готуватися до сценарію жорсткого Brexit. Спеціальний військовий кабінет міністрів країни має намір збиратися кожен день з метою забезпечення виходу Британії з Євросоюзу 31 жовтня.