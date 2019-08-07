Більшість британських експортерів не готова до "жорсткого" Brexit

Більшість британських фірм-експортерів наразі не мають належних документів для продовження торгівлі з країнами ЄС у випадку Brexit без угоди.

Про це повідомляє Sky News.

«Дві треті експортерів із Великої Британії, які відповідальні за близько 25% торгівлі цієї країни з ЄС, до цих пір не підготували належної документації, потрібної для продовження торгівлі з країнами блоку у випадку Brexit без угоди», - йдеться у повідомленні.

Так, за останніми даними британського митного відомства, лише 70 тисяч із 240 тисяч британських компаній-експортерів зареєстрували потрібні папери, підготувавшись таким чином до «жорсткого» Brexit. Британська влада закликає усіх інших експортерів якомога швидше теж зробити це.

Для торгівлі з ЄС після виходу Великої Британії з блоку без угоди британські фірми мусять здійснити відповідну реєстрацію й отримати ідентифікаційний номер.

Як повідомлялося, вірогідність «жорсткого» Brexit є дуже високою, оскільки Брюссель відкинув пропозицію Лондона переглянути умови угоди, розробленої попереднім британським урядом. А нинішній британський прем’єр Борис Джонсон має намір вивести країну з ЄС до 31 жовтня цього року будь-якою ціною.