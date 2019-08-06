ЄС відмовляється від переговорів про Brexit – британський міністр

Міністр кабінету міністрів Об’єднаного Королівства Майкл Гоув заявив, що Європейський Союз «відмовляється проводити переговори» з Лондоном з приводу Brexit.

Про це повідомляє BBC.

«Майкл Гоув, міністр кабінету міністрів, який наразі є відповідальним за підготовку до жорсткого Brexit, зазначив, що він глибоко засмучений через те, що Брюссель не бажає подальших переговорів щодо виходу Великої Британії з ЄС», - йдеться в повідомленні.

Перед цим у ЄС заявили, що вимога нового британського консервативного уряду Бориса Джонсона про виключення механізму «бекстоп» для ірландського кордону з угоди про Brexit, розробленої попереднім урядом Терези Мей, є абсолютно неприйнятною. А прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар теж зі свого боку підкреслив, що до цієї угоди, яку британський парламент тричі поспіль провалив, не можуть більше вноситися жодні зміни.

Як відомо, британський прем’єр Борис Джонсон уже неодноразово наголошував, що країна покине ЄС до 31 жовтня цього року – за будь-яких обставин. Навіть усупереч бажанням британського парламенту.