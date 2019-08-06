У Брюсселі готуються до “жорстокого” Brexit

Головним сценарієм уряду Великої Британії є вихід країни з Євросоюзу без угоди.

Про це The Guardian повідомив високопоставлений європейський дипломат після зустрічі з радником британського уряду з питань Brexit Девідом Фростом.

“(У Лондона — ред.) не має наміру домовлятися, що потребуватиме певного плану. Вихід без угоди нині видається центральним сценарієм британського уряду”, - сказав дипломат.

За його словами, після зустрічі з Фростом стало зрозуміло, що Велика Британія не має іншого плану.

Раніше у британському уряді заявили, що ЄС має дати своєму головному переговірнику мандат на перегляд угоди про вихід Об’єднаного Королівства з блоку, а інакше відбудеться «жорсткий» Brexit.

Як повідомлялося, новообраний британський прем’єр - консерватор Борис Джонсон є послідовним прихильником Brexit і пообіцяв, що країна вийде з Євросоюзу до 31 жовтня за будь-яких умов, навіть «усупереч позиції парламенту».