Біля полігону в Архангельську помітили танкер для збору радіоактивних відходів
Про це повідомив співробітник Миддлберийского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс, який виявив танкер на супутниковому знімку проекту Planet.
An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 9, 2019
Льюїс вважає, що «Сріблянка» з'явилася в цьому районі через випробування крилатої ракети з ядерною установкою. На мапі зазначено місце на березі, де, імовірно, розташований пусковий майданчик для крилатих ракет «Буревісник». На карті вона позначена як «Possible SSC-X-9 Launch Site» — за кодовою назвою цих ракет, прийнятою в НАТО.Також в море помічені два невпізнаних судна і баржа, хоча цей район Білого моря закритий для вільного плавання.
Льюїс допустив, що пусковий майданчик біля села Ненокса могла з'явитися після закриття аналогічного майданчика в Паньково на архіпелазі Нова Земля. Ще один майданчик, за його словами, розташований на полігоні Капустін Яр в Астраханській області — його використовують для випробувань ракет без ядерної енергоустановки.
After closing up the Pankovo site, Russia seems to have constructed a copy of the site at Nenoksa, with the same rail-based shelter. (There is also a similar facility at Kapustin Yar, which may be for tests without the nuclear power unit.) pic.twitter.com/YiYLYytqGc— Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) August 8, 2019
Як повідомляв Укрінформ, на полігоні в Архангельській області РФ три людини загинули при вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще вісім осіб перебувають у важкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.
Раніше російські ЗМІ повідомляли про вибухи та пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокского адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії.
У Міноборони РФ офіційно заявляли, що вранці 8 серпня на військовому об'єкті в Архангельській області вибухнула рідинна реактивна рухова установка. «Ведомости» з посиланням на джерело стверджували, що вибух стався під час випробувань двигуна корабельної ракети, що стоїть на озброєнні ВМФ Росії.
Після цього район Двінської затоки Білого моря на місяць закрили для вільного плавання.