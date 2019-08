Біля полігону в Архангельську помітили танкер для збору радіоактивних відходів

Про це повідомив співробітник Миддлберийского інституту міжнародних досліджень в Монтереї, експерт з ядерної зброї Джеффрі Льюїс, який виявив танкер на супутниковому знімку проекту Planet.

An August 8 image from @planetlabs showing the Serebryanka, a nuclear fuel carrier, near a missile test site in Russia, where an explosion and fire broke out earlier. The ship's presence may be related to the testing of a nuclear-powered cruise missile. pic.twitter.com/QhdxuDC91w

Льюїс вважає, що «Сріблянка» з'явилася в цьому районі через випробування крилатої ракети з ядерною установкою. На мапі зазначено місце на березі, де, імовірно, розташований пусковий майданчик для крилатих ракет «Буревісник». На карті вона позначена як «Possible SSC-X-9 Launch Site» — за кодовою назвою цих ракет, прийнятою в НАТО.Також в море помічені два невпізнаних судна і баржа, хоча цей район Білого моря закритий для вільного плавання.

Льюїс допустив, що пусковий майданчик біля села Ненокса могла з'явитися після закриття аналогічного майданчика в Паньково на архіпелазі Нова Земля. Ще один майданчик, за його словами, розташований на полігоні Капустін Яр в Астраханській області — його використовують для випробувань ракет без ядерної енергоустановки.

After closing up the Pankovo site, Russia seems to have constructed a copy of the site at Nenoksa, with the same rail-based shelter. (There is also a similar facility at Kapustin Yar, which may be for tests without the nuclear power unit.) pic.twitter.com/YiYLYytqGc