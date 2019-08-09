У Москву доправили шістьох постраждалих від вибуху на полігоні під Архангельськом

До Москви двома літаками санавіації доправили шістьох людей, які постраждали внаслідок вибуху на полігоні в Архангельській області РФ.

Про це повідомляє "Ехо Москви".

Водії реанімобілів були одягнені у костюми хімзахисту, а машини обмотані плівкою. Постраждалих госпіталізували з діагнозом «радіаційне опромінення».

Крім того, як уточнює видання "База", лікарі діагностували у них тяжкі травми.

Водночас напередодні на сайті адміністрації Сєвєродвинська було опубліковане повідомлення з посиланням на главу відділу цивільного захисту про короткочасне підвищення радіаційного фону. Сьогодні цей реліз видалили.

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Як повідомляв Укрінформ, на полігоні в Архангельській області РФ троэ людей загинули у результаті вибуху, що стався під час випробування рідинного реактивного двигуна, ще восьмеро людей перебувають у тяжкому стані. Був зафіксований підвищений радіаційний фон.

Раніше російські ЗМІ повідомили з посиланням на джерела про вибухи та пожежі на військовому полігоні в Архангельській області в районі населеного пункту Ненокса. На території Ненокського адміністративного округу розташований випробувальний полігон ВМФ Росії. Пізніше МО РФ повідомило, що вибух і пожежа сталися під час випробувань рідинного реактивного двигуна на полігоні в Архангельській області.

Фото: news.21.by