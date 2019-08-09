Джонсон назвав підготовку до Brexit без угод найвищим пріоритетом

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что подготовка к выходу Великобритании из Евросоюза без всякого соглашения является сейчас приоритетом для него и всех госслужащих страны.

Про це повідомляє BBC із посиланням на відповідний лист-звернення Джонсона.

«Я надав би перевагу Brexit з угодою, але Велика Британія мусить покинути ЄС до 31 жовтня за будь-яких обставин. Саме через це швидка й негайна підготовка до виходу країни з Євросоюзу без угоди є моїм пріоритетом, а також стане найвищим пріоритетом для усіх державних службовців», - зазначив Джонсон.

Раніше лідер британських лейбористів Джеремі Корбін закликав держслужбовців «втрутитися», щоби не допустити «жорсткого» Brexit.

Як повідомлялося, в парламенті Великої Британії є помітна група депутатів, які різко опонують планам Джонсона вивести країну з ЄС будь-якою ціною. Тому Борис Джонсон, нещодавно обраний глава уряду Об’єднаного Королівства, уже заявляв, що задля втілення Brexit до 31 жовтня готовий навіть виступити проти парламентарів. Окрім того, Джонсон анонсував «безпрецедентну» рекламну кампанію виходу Великої Британії з ЄС, за його словами, «найбільшу від закінчення Другої світової війни».

Фото: Радіо Свобода