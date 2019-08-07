Дуда призначив дату парламентських виборів у Польщі

«У вівторок президент Польщі Анджей Дуда підписав указ про призначення парламентських виборів. Згідно із рішенням президента, вибори відбудуться 13 жовтня», - йдеться у повідомленні.

Раніше Державна виборча комісія позитивно оцінила пропозицію Дуди, щоб парламентські вибори в Польщі відбулися 13 жовтня.

Відповідно до Конституції Польщі, парламентські вибори призначаються президентом не пізніше ніж за 90 днів до закінчення чотирьох років від початку строку повноважень Сейму та Сенату.

Перші засідання Сейму 8-го терміну та Сенату 9-го терміну відбулися 12 листопада 2015 року.

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За останніми соціологічними опитуваннями, правляча у Польщі партія Право і Справедливість (PiS) станом на сьогодні знову перемагає у виборах, здобуваючи понад 41% голосів виборців. Наступна за лідером – опозиційна Громадянська коаліція - може розраховувати на 25% голосів виборців.