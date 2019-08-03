Дуда визначився з датою парламентських виборів у Польщі

“Думаю, що поляки хочуть якомога менше цієї боротьби, у зв’язку з чим термін буде якомога швидший. Я дійсно запропонував ЦВК дату 13 жовтня”,- заявив Дуда.

За його словами, у ЦВК дадуть швидку відповідь, відтак офіційно він призначить вибори, ймовірно, на наступному тижні.

Президент РП зазначив, що у такому випадку офіційна парламентська виборча кампанія, яка розпочнеться у вересні, триватиме недовго.

Як відомо, Дуда для призначення осінніх парламентських виборів має на вибір п’ять можливих термінів: найшвидше – 13 жовтня, найпізніше – 10 листопада.

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За останніми соціологічними опитуваннями, правляча у Польщі партія Право і Справедливість (PiS) станом на сьогодні знову перемагає у виборах, здобуваючи понад 41% голосів виборців. Наступна за лідером – опозиційна Громадянська коаліція - може розраховувати на 25% голосів виборців.