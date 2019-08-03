Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією
Про це МЗС Польщі написало у Тwitter.
“Польща разом із союзниками повністю підтримує рішення США про вихід з договору ДРСМД. Це зрозуміла реакція на порушення договору з боку Росії”, - йдеться в заяві МЗС Польщі.
Як наголошує польське зовнішньополітичне відомство, саме на Росії лежить повна відповідальність за припинення дії договору.
“Відсутність готовності Росії дотримуватися ДРСМД не залишило США жодного вибору”, - констатувало МЗС Польщі.
Зазначається, що Варшава повністю підтримує дії НАТО та США щодо забезпечення надійної і результативної політики відлякування і захисту у відповідь на загрози, які створюються з боку Росії.
Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня офіційно завершився процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Держсекретар США Майк Помпео поклав на Росію повну відповідальність за припинення дії цього договору.
Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти та мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.
США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще у 2014 році.