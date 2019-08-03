Польща підтримала вихід США з ракетного договору з Росією

Польща підтримує рішення США про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД), покладаючи відповідальність за його припинення на Росію.

Про це МЗС Польщі написало у Тwitter.

“Польща разом із союзниками повністю підтримує рішення США про вихід з договору ДРСМД. Це зрозуміла реакція на порушення договору з боку Росії”, - йдеться в заяві МЗС Польщі.

Як наголошує польське зовнішньополітичне відомство, саме на Росії лежить повна відповідальність за припинення дії договору.

“Відсутність готовності Росії дотримуватися ДРСМД не залишило США жодного вибору”, - констатувало МЗС Польщі.

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Зазначається, що Варшава повністю підтримує дії НАТО та США щодо забезпечення надійної і результативної політики відлякування і захисту у відповідь на загрози, які створюються з боку Росії.

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня офіційно завершився процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Держсекретар США Майк Помпео поклав на Росію повну відповідальність за припинення дії цього договору.

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Договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти та мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисяч кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США вперше звинуватили Росію в порушенні Договору ще у 2014 році.