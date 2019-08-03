Росіяни підрахували суму збитку від лісових пожеж

Рахункова палата Російської Федерації оцінила збиток від лісових пожеж в країні за перше півріччя 2019 року у 2,4 млрд російських рублів (майже 37 млн доларів США).

Такі дані були оприлюднені прес-службою відомства.

Мова йде про перші 6 місяців поточного року, і лісові пожежі, що охопили Сибір наприкінці липня, у цю статистику не потрапляють.

Повідомляється, що за вказаний період в РФ було зафіксовано 7,6 тисяч лісових пожеж, причинами яких у Рахунковій палаті називають недостатнє фінансування, відсутність необхідної техніки, неукомплектованість підрозділів наземних і авіаційних пожежних підрозділів, а також низьку якість протипожежних заходів.

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Нагадаємо: лісові пожежі, які почалися у другій половині липня, вже охопили близько 3 млн га території Сибіру. Найбільша кількість загорянь зафіксована в Якутії, Бурятії, Красноярському краї та Іркутській області. Влада Росії ввела в Красноярському краї та Іркутській області режим надзвичайного стану.

Дим від пожеж в Сибіру вже досяг території американського штату Аляска і західного узбережжя Канади.