Дим пожеж у Сибіру вже накрив понад 600 населених пунктів РФ

У Росії дим від масштабних лісових пожеж на Далекому Сході і в Сибіру покрив більш як 600 міст і сіл.

Про це повідомляється на сайті МНС РФ.

«Складна обстановка спостерігається на території Бурятії, Якутії, Забайкальського і Красноярського країв, Іркутської області, де в 618 населених пунктах 34 районів спостерігається задимлення», - йдеться в повідомленні.

Водночас Міноборони РФ інформує, що вертольоти армійської авіації РФ Мі-8 почали гасіння пожеж у Красноярському краї та Іркутській області. Щодня вони виконуватимуть від 10 до 15 вильотів для локалізації вогнищ займання.

Зазначається, що в Красноярському краї створено авіаційне угрупування Міноборони Росії з надання допомоги в гасінні лісових пожеж, до складу якого ввійшли 10 літаків Іл-76 Військово-транспортної авіації та 10 вертольотів Мі-8 армійської авіації. Вертольоти, задіяні в гасінні пожеж, обладнані водозливними пристроями ВЗП-5 ємністю п'ять тонн.

За даними «Авіалісоохорони», на території Росії 2 серпня зафіксовано 160 лісових пожеж на площі 122 тис. га. Загальна площа пожеж, на яких припинено роботи з гасіння, становить 3 млн га.