Росія у вогні: дим від пожеж у Сибіру вже досяг Монголії

У Росії дим від пожеж у Сибіру вже досяг Монголії, минулого вечора смог спостерігався в Улан-Баторі.

Як повідомляє Эхо Москвы, в той же час на монгольську територію пожежі поки не перекинулися. Місцева влада фактом "стурбовані".

За даними РБК, на території Росії в 11 регіонах тривають лісові пожежі, що поширилися на територію 3 млн гектарів.

За рішенням місцевої влади гасіння пожеж на важкодоступних і віддалених землях економічно недоцільно.

Основна причина пожеж - сухі грози.

Найбільші пожежі - 133 пожежі на площі 1,2 млн га - на території Республіки Саха (Якутія). Пожежам у лісах Саха (Якутії), Іркутської області і Красноярського краю присвоєно найвищий, п'ятий клас небезпеки.

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Лісові пожежі призвели до задимлення і смогу у великих містах - Челябінську, Омську, Новосибірську, Красноярську.

Режим НС у зв'язку з пожежами запровадили в Іркутській області, Красноярському краї, частині Бурятії і одному районі Якутії.

Фото: Twitter