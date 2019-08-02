Україна розчарована припиненням дії ракетного договору через позицію РФ

В Україні розчаровані припиненням дії «Договору між США і СРСР про ліквідацію їх ракет середньої та меншої дальності» через ситуацію, що створила навколо нього Росія, і розуміють вимушені дії США.

Про це йдеться у заяві МЗС України у зв’язку з припиненням дії Договору про РСМД.

"Протягом трьох десятиліть цей Договір був одним з основних елементів стратегічної стабільності і безпеки у світі. Формально не будучи стороною Договору про РСМД, Україна неухильно дотримувалась його положень протягом усього часу його існування. У 1988-1991 рр. в Україні були ліквідовані всі балістичні та крилаті ракети наземного базування меншої (від 500 до 1000 кілометрів) та середньої дальності (від 1000 до 5500 кілометрів), а також 25 об'єктів, пов'язаних з ними", - йдеться у заяві.

Зазначається, що Україна спільно зі США засудила розробку та випробування Росією балістичної ракети РС-26 «Рубеж» на дальність близько 2200 км, а також розширення бойових характеристик оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М».

«В Україні особливо занепокоєні інформацією про те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності, в зоні досяжності якої перебувають деякі європейські столиці, а також з приводу проведення у березні 2019 року в окупованому Криму військових навчань із застосуванням комплексу «Іскандер-М» - наголосили у міністерстві.

У МЗС заявили, що "у відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу".

Як повідомляв Укрінформ, 2 серпня офіційно завершується процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Цей документ був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Він фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США та НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Згідно з даними американської сторони ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.

3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.