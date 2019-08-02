НАТО також вважає Росію відповідальною за скасування ракетного договору

У НАТО вважають, що Росія несе відповідальність за припинення договору зі Сполученими Штатами про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД).

Про це йдеться у заяві Північноатлантичної ради.

"Росія сьогодні, як і раніше, порушує ДРСМД... У результаті набуває чинності рішення США про вихід з договору, яке повністю підтримують союзники по НАТО. Росія несе виключну відповідальність за скасування Договору. Ми шкодуємо про те, що Росія не продемонструвала готовності і не вжила жодних очевидних кроків для повернення до виконання своїх міжнародних зобов'язань", - йдеться у документі.

Як зазначається, НАТО реагуватиме виважено і відповідально на значні ризики, пов'язані з російською ракетою 9М729. Зокрема, в Альянсі домовилися про пакет заходів, щоб гарантувати ефективну позицію стримування і оборони НАТО.

«Таким чином, ми будемо продовжувати підтримувати, допомагати та посилювати контроль за озброєнням, роззброєнням та нерозповсюдженням, як ключовий елемент євроатлантичної безпеки... НАТО також продовжує прагнути до конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії дозволять це зробити», - йдеться у заяві.

Раніше державний секретар США Майк Помпео поклав повну відповідальність за припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД) на Росію.

Як повідомлялося, 2 серпня офіційно завершується процес виходу США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Цей документ був підписаний генсеком ЦК КПРС Михайлом Горбачовим та президентом США Рональдом Рейганом у 1987 році. Він фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від 1 тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до 1 тисячі кілометрів) дальності.

США та НАТО вважають, що РФ порушила ДРСМД тим, що створила ракети 9М729. Москва це заперечує. Згідно з даними американської сторони ракета 9М729 здатна пролетіти понад 500 кілометрів, що суперечить ДРСМД.

3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі країни в ДРСМД.

Фото: nato.int