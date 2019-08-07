Норвегія стурбована запланованими навчаннями РФ в Арктиці

Норвегія висловила стурбованість з приводу російських навчань в Арктиці "Центр-2019", які плануються на кінець серпня.

Про це повідомляє DW з посиланням на заяву міністерства оборони Норвегії.

"Влада Норвегії висловила стурбованість з приводу російських навчань в Арктиці "Центр-2019", які планується почати в кінці серпня. У заяві міністерства оборони Норвегії, опублікованому у вівторок, 6 серпня, їх назвали тривожною ознакою все більш агресивної поведінки північного сусіда. Норвезька влада вказує, що навчання пройдуть недалеко від узбережжя провінцій Нордланд і Тромсе ", - йдеться в повідомленні.

Очікувані російські маневри показують, що РФ збільшує свою військову активність і проводить навчання частіше і ближче до кордонів західних країн, йдеться у повідомленні DW, яке посилається на заяву норвезького міністерства. "Росія діє все більш напористо в безпосередній близькості від нас. Норвегія стурбована цим і буде уважно стежити за навчаннями", - додали в міністерстві.

Як відомо, намічені на серпень-вересень навчання "Центр-2019" пройдуть уздовж Північного морського шляху в російському Заполяр'ї, де буде випробувано військову техніку, спеціально розроблену для військових дій в Арктиці.