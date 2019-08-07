Злочини Росії треба розглядати у міжнародних трибуналах - ексглава МЗС Канади

Численні злочини Російської Федерації треба розглядати у міжнародних трибуналах, а санкції проти Москви - посилити.

Таку думку у статті для The Globe and Mail висловив колишній міністр закордонних справ Канади Ллойд Аксворсі.

“Російські правопорушення слід розглядати у міжнародних трибуналах, що дасть змогу у відкритому форматі обговорити обвинувачення у злочинах проти людяності. Санкції, які суттєво впливають на рішучість російських еліт, варто теж посилити”, - пише Аксворсі.

Він також закликає міжнародну спільноту посилити інституційну підтримку України.

“Аби допомогти новому уряду України, міжнародна спільнота має спершу покращити підтримку процесу розбудови можливостей інститутів. Українські суди й система правосуддя потребують реформ та кардинальних змін, аби стати незалежною гілкою влади й важливим арбітром законів”, - йдеться у статті.

На переконання Аксворсі, Канаді й Україні варто укласти офіційну угоду про партнерство, аби формалізувати наявні близькі відносини.

“Рішення міністра закордонних справ Христі Фріланд відправити велику команду спостерігачів за виборами, провести конференцію з питань реформ в Україні та розпочати співпрацю у боротьбі з кіберзагрозами отримує широке схвалення в Україні. Ці зусилля варто зміцнити офіційною угодою про партнерство між Канадою й Україною, аби дати відсіч тим, хто хоче підірвати демократію”, - підсумував ексглава МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, на час парламентських виборів Канада відрядила до України близько 200 спостерігачів під керівництвом колишнього глави МЗС Ллойда Аксворсі. Велика група канадських спостерігачів працювала в нашій країні і на президентських виборах.