Канадська компанія вклала кошти у виробництво боєприпасів в Україні - Трюдо

Канада не згортатиме військову підтримку Україні, зокрема надаючи різноманітне обладнання.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми плануємо й надалі працювати із Україною, аби вони точно отримали необхідну допомогу як від канадських військових інструкторів (оскільки ми подовжили місію UNIFIER), так і з необхідним обладнанням, яке Канада надійно постачає”, - сказав Трюдо.

Він зауважив, що одна з канадських компаній вже вклала кошти у підприємство із виробництва боєприпасів в Україні. “Ми також просунулися у обговоренні питання надання Україні допомоги зброєю, додатково до військової місії, до якої уже залучена Канада”, - додав глава уряду Канади.

Як повідомлялося, у рамках операції UNIFIER близько 200 канадських військовослужбовців із 2015 року проводять заняття із українськими військовими та представниками силових відомств. За чотири роки через канадське навчання пройшло більше 10 тис. українських воїнів.

Минулого року Канада також внесла Україну до так званого Контрольного переліку країн, до яких дозволені поставки автоматичної зброї, таким чином скасувавши дефакто збройне ембарго України.