Канада закликає світ разом повернути Венесуелі демократію
Таку думку висловив парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Роб Оліфант, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Мільйони людей постраждали від економічної, політичної та гуманітарної кризи у Венесуелі. Венесуельці щодня потерпають під владою нелегітимного режиму Мадуро. Ця трагедія триває надто довго. Настав час міжнародній спільноті зібратися разом і зайняти єдину позицію на підтримку мирного повернення до демократії у Венесуелі”, - зазначив Оліфант.
Він також повідомив, що долучиться до Міжнародної конференції на підтримку демократії у Венесуелі, яка відбудеться сьогодні у столиці Перу - Лімі.
“Канада глибоко занепокоєна дедалі гіршою гуманітарною, політичною та економічною кризою у Венесуелі”, - наголосили в МЗС країни.
У відомстві додали, що у конференції в Лімі візьмуть участь представники понад 50 держав, “що чітко демонструє мету міжнародної спільноти мирно припинити кризу у Венесуелі”.