Канада закликає світ разом повернути Венесуелі демократію

Міжнародній спільноті варто об’єднати зусилля задля того, щоб Венесуела повернулася до демократичного ладу.

Таку думку висловив парламентський секретар міністра закордонних справ Канади Роб Оліфант, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мільйони людей постраждали від економічної, політичної та гуманітарної кризи у Венесуелі. Венесуельці щодня потерпають під владою нелегітимного режиму Мадуро. Ця трагедія триває надто довго. Настав час міжнародній спільноті зібратися разом і зайняти єдину позицію на підтримку мирного повернення до демократії у Венесуелі”, - зазначив Оліфант.

Він також повідомив, що долучиться до Міжнародної конференції на підтримку демократії у Венесуелі, яка відбудеться сьогодні у столиці Перу - Лімі.

“Канада глибоко занепокоєна дедалі гіршою гуманітарною, політичною та економічною кризою у Венесуелі”, - наголосили в МЗС країни.

У відомстві додали, що у конференції в Лімі візьмуть участь представники понад 50 держав, “що чітко демонструє мету міжнародної спільноти мирно припинити кризу у Венесуелі”.