Ситуація у Венесуелі погіршується – Євросоюз

Політичний та економічний колапс у Венесуелі продовжує вражати населення, про що свідчить той факт, що більше 4 мільйонів людей були змушені покинули країну. Ця криза також залишається головним джерелом нестабільності в регіоні.

Такий висновок міститься в декларації, яку від імені країн-членів поширила Високий представник ЄС Федеріка Могеріні. Повний текст документа оприлюднений на сайті Європейської Ради.

"Нещодавня доповідь Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Башелє (Michelle Bachelet) чітко та деталізовано розкриває серйозні порушення прав людини, ерозію верховенства права та руйнацію демократичних інституцій в цій країні. Трагічна смерть капітана Акоста Аревало (Acosta Arévalo) у в’язниці сил безпеки Венесуели є жахливим прикладом погіршення ситуації з дотриманням прав людини", - йдеться у декларації ЄС.

Євросоюз повністю підтримав доповідь ООН та закликав режим у Венесуелі негайно припинити порушення прав людини та повною мірою співпрацювати з агентствами ООН у виконанні рекомендацій, що містяться у згаданій доповіді.

"З огляду на жахливу ситуацію, яка відображена в доповіді ООН, ЄС готовий розпочати роботу із запровадження цільових заходів проти представників сил безпеки, які були залучені до тортур та інших серйозних порушень прав людини… Якщо переговори, що тривають, не принесуть результатів, ЄС розширить такі цілеспрямовані заходи. Вони можуть бути переглянуті у випадку суттєвого прогресу у відновленні демократії, верховенства права та прав людини у Венесуелі", - йдеться у документі.

Читайте також: У Венесуелі влада та опозиція домовилися про постійний діалог

Євросоюз підтвердив, що багатовимірна криза вимагає термінових політичних рішень. Це може бути досягнуто лише шляхом мирного та демократичного процесу під егідою самої Венесуели, який призведе до вільних та справедливих виборів. У цьому контексті Євросоюз буде продовжувати зусилля із координації дій всіх міжнародних учасників, зокрема, в форматі Міжнародної контактної групи, з пошуку мирного виборчого виходу з кризи у Венесуелі.

Фото: Juan Guaidó‏, Twitter