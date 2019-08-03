Трамп і Путін поговорили про нову ядерну угоду

Президент США Дональд Трамп і його російський колега Володимир Путін провели телефонну розмову. Сторони обговорили нову угоду про ядерну збою.

Сталося це у день, коли припинив дію договір 1987 року між Вашингтоном і Кремлем про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, передає Bloomberg.

За підсумками перемовин Трамп заявив, що, на його думку, Путін хотів би досягти нової угоди про обмеження ядерних арсеналів Росії та США.

"Вони позбавляються від деяких своїх ракет, ми позбавляємося від деяких своїх… Китай теж варто залучити… Це було б чудово для всього світу", — зауважив американський президент.

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За словами господаря Білого дому, новий договір заощадить країнам гроші, які вони виділяють на оборону. Він також висловив впевненість, що сторони зуміють укласти нову ядерну угоду.

Раніше в українському МЗС висловили розчарування через припинення дії договору. Через вихід Росії з ракетного договору Україна посилить діалог з НАТО про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Як наголосили дипломати, цей договорів протягом трьох десятиліть був одним з основних елементів стратегічної стабільності та безпеки у світі.

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Крім того, українські дипломати засудили розробку та випробування Росією важкого озброєння, а також висловили занепокоєння через те, що Росія розробила та вже розмістила ядерну ракетну систему середньої дальності.

"У відповідь на агресивні дії Росії та з огляду на припинення дії Договору про РСМД Україна активізує діалог з НАТО для обговорення можливих шляхів зміцнення обороноздатності усього східного флангу Альянсу", – наголосили в МЗС України.