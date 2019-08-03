КНДР випробувала нові ракетні системи

Північна Корея повідомила про випробування нової ракетної системи 2 серпня.

Про це повідомляє ЦТАК.

Зазначається, що Північна Корея випробувала реактивні системи залпового вогню для великокаліберних керованих ракет.

"Під час випробувань перевірялись можливості ракет щодо висоти польоту, зміни траєкторії, перевірялись точність попадання в ціль і сила вибуху боєголовки. Кім Чен Ин був цілком задоволений результатами випробування", - йдеться у повідомленні.

Раніше Північна Корея двічі запустила неупізнані снаряди ближнього радіуса дії, що стало третім за тиждень ракетним випробуванням у цій країні.

Ці ракетні випробування розглядаються як реакція на заплановані військові навчання Південної Кореї та США, які повинні відбутися вже цього місяця.

Виступаючи в Білому домі, президент США Дональд Трамп сказав, що його не турбують недавні випробування в КНДР, оскільки ракети були малої дальності та "дуже стандартними".