КНДР запустила два невпізнаних снаряди малої дальності - ЗМІ
Про це повідомляє KBS World Radio.
«Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Республіки Корея, пуски були проведені вночі о 2:59 і о 3:23 з району села Єнхин повіту Чхондан-гун провінції Хамген-Намдо», - йдеться в повідомленні.
За даними південнокорейських військових, снаряди пролетіли близько 220 км з максимальною швидкістю 6,9 Маха, досягнувши висоти 25 км
Військові припускають, що КНДР провела випробування нового типу балістичних ракет малої дальності, але необхідний додатковий аналіз.
Це вже другий цього тижня ракетний запуск, здійснені Північною Кореєю. Попередній відбувся 31 липня. Посилаючись на дані спецслужб РК і США, південнокорейські військові оголосили, що тоді Північ провів випробування нових балістичних ракет малої дальності. Вони схожі з ракетами, запущеними 25 липня.
Однак на наступний день в КНДР повідомили, що були проведені випробування нової великокаліберної багатоцільової ракетної системи. У четвер Національна служба розвідки РК не виключила можливості додаткових запусків.
Фото: KCNA