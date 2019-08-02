КНДР запустила два невпізнаних снаряди малої дальності - ЗМІ

В ніч на 2 серпня КНДР провела новий запуск двох невпізнаних снарядів малої дальності в напрямку Східного моря.

Про це повідомляє KBS World Radio.

«Як повідомили в Об'єднаному комітеті начальників штабів збройних сил Республіки Корея, пуски були проведені вночі о 2:59 і о 3:23 з району села Єнхин повіту Чхондан-гун провінції Хамген-Намдо», - йдеться в повідомленні.

За даними південнокорейських військових, снаряди пролетіли близько 220 км з максимальною швидкістю 6,9 Маха, досягнувши висоти 25 км

Військові припускають, що КНДР провела випробування нового типу балістичних ракет малої дальності, але необхідний додатковий аналіз.

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Це вже другий цього тижня ракетний запуск, здійснені Північною Кореєю. Попередній відбувся 31 липня. Посилаючись на дані спецслужб РК і США, південнокорейські військові оголосили, що тоді Північ провів випробування нових балістичних ракет малої дальності. Вони схожі з ракетами, запущеними 25 липня.

Однак на наступний день в КНДР повідомили, що були проведені випробування нової великокаліберної багатоцільової ракетної системи. У четвер Національна служба розвідки РК не виключила можливості додаткових запусків.

Фото: KCNA