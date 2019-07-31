КНДР запустила дві балістичні ракети

Північна Корея здійснила запуск ще двох балістичних ракет малої дальності.

Про це заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS), повідомляє Yonhap.

«У середу Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності біля свого східного узбережжя», - йдеться в повідомленні.

Перша ракета була запущена о 5:06 ранку за місцевим часом (30 липня 23:06 за київським), а друга — о 5:27 ранку, з району Кальмі, що недалеко від північно-східного порту Вонсан.

За оцінками JCS, обидві ракети пролетіли близько 250 кілометрів на приблизній висоті 30 км і впали в море.

Міністр оборони Південної Кореї Чжон Кенду зазначив, що ракети відрізнялися від попередніх моделей, випущених Північною Кореєю минулого тижня.

Військові підкреслили, що дії КНДР не сприяють зниженню напруженості в регіоні: «Послідовні пуски ракет Північною Кореєю не сприяють зусиллям по зниженню напруженості на Корейському півострові, і ми закликаємо до припинення цих дій», - йдеться в заяві JCS.

Нагадаємо, 24 липня КНДР вже проводила запуск двох ракет ближнього радіусу дії. Тоді в Сеулі відзначили, що ракети були дуже схожі на російські " Іскандери.