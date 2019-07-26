Сеул заявив, що нові ракети КНДР схожі на російські Іскандери

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що дві нові тактичні керовані ракети, запущені КНДР у середу, дуже схожі на російські Іскандери.

Про це інформує Yonhap.

“Ракети малої дальності, що цього тижня випробувала Північна Корея, це новий тип балістичної зброї, подібний до російських ракет "Іскандер", - заявили у п'ятницю, у військовому відомстві Південної Кореї.

Як зазначається, спочатку вважалося, що запущені у середу КНДР ракети пролетіли 430 км та 690 км відповідно. Однак військові Південної Кореї отримали оновлені дані на основі аналізу, здійсненого спільно південнокорейськими та американськими розвідувальними органами.

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“На відміну від загальної параболічної траєкторії, Іскандер виконує підтягуючий маневр під час фази занурення, ті ракети, що Північна Корея запустила вчора, показали аналогічну картину», — заявили в Міноборони Південної Кореї.

КНДР у середу здійснила запуск ракети близького радіуса дії, що попередньо підтвердили у військовому відомстві Південної Кореї, а також у Пентагоні.

Фото: KCNA