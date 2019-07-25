Північна Корея запустила ракету ближньої дії

КНДР в середу провела запуск ракети близького радіуса дії, що попередньо підтвердили у військовому відомстві Південної Кореї, а також у Пентагоні.

Про це повідомляє CNN.

"За попередніми оцінками, озвученими чиновником міністерства оборони США, Північна Корея запустила принаймні одну ракету ближнього радіусу дії", - зазначається в повідомленні.

Як розповів неназваний представник Пентагону, за наявними ознаками нинішній пуск схожий на запуск двох ракет малого радіуса дії в травні цього року - вони пролетіли приблизно 400 км.

У військовому відомстві Південної Кореї підтвердили, що ракета була запущена з району Вонсон. Як зазначив у цьому зв'язку представник офісу Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, військові цієї країни перебувають у постійній бойовій готовності до реагування на можливі інші запуски та провокації.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що завдяки зусиллям його адміністрації Північна Корея відмовилась від ядерних тестів та ракетних випробувань.