КНДР вважає, що Трамп порушує обіцянки і “репетирує вторгнення”

Влада КНДР не виключає можливості відмови від мораторію на ядерні та ракетні випробування а також від інших заходів, спрямованих на покращення відносин зі США.

Про це пише CBS.

У МЗС КНДР вважають, що майбутні чергові військові навчання США та Південної Кореї, які Пхеньян розглядає як репетицію вторгнення на свою територію, змушують переосмислити, чи повинна КНДР дотримуватися обіцянок, що були надані США, пише видання.

Пхеньян заявив, що президент Трамп обіцяв припинити військові навчання з Південною Кореєю під час його першої та третьої зустрічі з північнокорейським лідером Кім Чен Ином. "Рішення США продовжувати військові ігри, є явним порушенням основного духу угоди між двома країнами, таким чином, стимул Пхеньяна дотримуватися своїх зобов'язань поступово зникає", - йдеться у заяві МЗС КНДР.

Нагадаємо, державний секретар США Майк Помпео сподівається побачити на наступних перемовинах з представниками Північної Кореї нові ідеї щодо денуклеаризації.