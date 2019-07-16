Помпео хоче бачити "нові ідеї" від КНДР щодо роззброєння

Державний секретар США Майк Помпео сподівається побачити на наступних перемовинах з представниками Північної Кореї нові ідеї щодо денуклеаризації.

Про це він заявив під час інтерв'ю, повідомляє 9NEWS.

"Я сподіваюся, що північнокорейці на перемовини (щодо денуклеаризації — ред.) прийдуть з новими ідеями, яких у них ще не було раніше", - сказав Помпео.

Держсекретар також висловив сподівання побачити більше креативності з обох сторін.

Як повідомляє 9NEWS, наприкінці червня Помпео заявив, що перемовини з КНДР відновляться "десь у липні, ймовірно через два або три тижні".

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Зазначається, що президент США Дональд Трамп та лідер КНДР Кім Чен Ин вже тричі зустрічалися за останні два роки для обговорення денуклеаризації Пхеньяна. Проте на останніх перемовинах у в'єтнамському Ханої у лютому цього року сторони розійшлися без прогресу, адже Вашингтон наполягав на повній денуклеаризації Північної Кореї, у той час як Пхеньян бажав досягти повного скасування санкцій.