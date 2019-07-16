Євросоюз ввів нові санкції проти осіб та установ Північної Кореї

Рада міністрів ЄС із закордонних справ, засідання якої відбулося у понеділок в Брюсселі, оновила автономний перелік суб’єктів, які підпадають під режим санкцій ЄС проти КНДР.

Міністри продовжили санкції проти осіб та установ, які включають заборону на подорожі та заморожування рахунків, відповідне рішення наразі вже оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Санкції ЄС проти КНДР є жорсткішими, ніж проти будь-якої іншої країни. Вони ухвалені у відповідь на дії з розробки ядерної зброї та балістичних ракет, які порушують численні резолюції РБ ООН. ЄС не лише підтримує санкції, введені ООН, але також застосовує власний автономний санкційний режим проти КНДР, який доповнює та посилює санкції, ухвалені ООН», - йдеться у документі.

Особи та установи, внесені до переліку, підпадають під санкції за участь у програмах КНДР з розробки ядерної зброї, або балістичних ракет, або інших видів зброї масового знищення, або за порушення режиму згаданих санкцій. Згаданий санкційний список включає 57 осіб. На додаток, ЄС заморозив активи 9 закладів. Євросоюз також підтримав всі відповідні резолюції РБ ООН, які накладають санкції на 80 осіб та 75 установ.

При цьому Євросоюз ще раз наголосив, що тривалий мир та запровадження без’ядерного статусу Корейського півострова має досягатися мирними засобами. З огляду на це, має продовжуватися дипломатичний процес, як єдиний шлях для досягнення цієї мети.

Це рішення прийнято Радою міністрів ЄС із закордонних справ в рамках щорічного перегляду санкцій проти КНДР. Відповідний правовий акт буде оприлюднений в Офіційному журналі ЄС 16 липня.